Cyclisme

Cyclisme : Chris Froome annonce la couleur pour le Tour d’Espagne !

Publié le 27 août 2020 à 13h35 par T.M.

A défaut d’être présent au départ du Tour de France, Chris Froome disputera bien le Tour d’Espagne. Une course particulière pour le Britannique.

Chris Froome va encore devoir patienter avant d’espérer entrer dans le cercle fermé des quintuples vainqueurs du Tour de France. Devant déjà remettre à plus tard son rêve l’été dernier à cause d'une terrible chute, le Britannique a vu son équipe, INEOS, l’écarter pour cette édition. Ne voulant pas avoir à gérer les égos de ses stars, la formation britannique a donc décidé de tout miser sur Egan Bernal, n’appelant ainsi pas Froome, ni Geraint Thomas. Pour le futur coureur de l’équipe Israël Start-Up Nation, l’objectif de la saison sera finalement donné au Tour d’Espagne, qui se déroulera du 20 octobre au 8 novembre. Un changement de programme qui fait tout de même plaisir au principal intéressé.

« C'est une course que j'ai toujours aimée »