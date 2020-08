Cyclisme

Cyclisme : Avec sa future équipe, Chris Froome visera bien un 5ème Tour de France !

Publié le 26 août 2020 à 9h35 par T.M.

La saison prochaine, Chris Froome portera donc les couleurs d’Israël Start-Up Nation. Propriétaire de la formation, Sylvan Adams entend bien voir le Britannique remporter le Tour de France en 2021.

Cette saison, ce sera donc le Tour d’Espagne plutôt que le Tour de France pour Chris Froome. Alors que le Britannique rêve d’entrer dans le cercle fermé des quintuples vainqueurs de la Grande Boucle, INEOS, son équipe, en a décidé autrement. En effet, le coureur de 35 ans n’a tout simplement pas été sélectionné pour cette édition 2020, au même titre que Geraint Thomas. Froome va donc finalement se concentrer sur la Vuelta, avant d’entamer un nouveau chapitre dans sa carrière. En effet, la saison prochaine, il rejoindra Israël Start-Up Nation. Et sous ces nouvelles couleurs, l’objectif sera bien de remporter un 5ème Tour de France comme l’a confirmé son futur patron, Sylvan Adams.

« Nous sommes très confiants sur le fait que nous allons écrire l'histoire ensemble dès l'an prochain »