OM : Une arrivée importante est attendue cet été !

De plus en plus puissant suite aux départs des alliés de Pablo Longoria en cours de saison, Stéphane Tessier s'imposait comme le successeur au dirigeant espagnol. Mais finalement, l'ancien membre de l'ASSE va quitter ses fonctions. Un départ qui va logiquement entrainer une réorganisation de l'organigramme et donc une arrivée.

Clap de fin pour Stéphane Tessier à l'OM. Sur fond de tensions avec Pablo Longoria, le directeur général du club phocéen va quitter son poste à l'issue de la saison selon les informations de La Provence . Cela va permettre à l'Espagnol de conforter sa position, notamment grâce au propriétaire Frank McCourt.

McCourt compte encore sur Longoria

D'après RMC Sport , Frank McCourt, qui était notablement absent jeudi pour le match face à l'Atalanta, prévoit de se rendre à Marseille en fin de saison. Un événement qui semble renforcer la volonté du propriétaire de l'OM de maintenir Pablo Longoria à son poste de président. Malgré les rumeurs persistantes sur son éventuel départ tout au long de la saison, le soutien de McCourt envers le dirigeant espagnol demeure solide.

