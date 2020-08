Cyclisme

Cyclisme : Le patron du Tour de France réagit à l’absence de Froome et Thomas !

Publié le 25 août 2020 à 15h35 par T.M.

INEOS a donc tranché dans le vif en décidant de ne pas sélectionner Chris Froome et Geraint Thomas pour le prochain Tour de France. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir, et ce mardi, c’est Christian Prudhomme qui a commenté ce sujet.

Ce samedi, le Tour de France s’élancera de Nice. Et du côté d’INEOS, on a décidé de tout miser sur Egan Bernal, vainqueur de la dernière édition de la Grande Boucle. En effet, les interrogations étaient nombreuses concernant la question du leadership avec Chris Froome et Geraint Thomas qui étaient également là. Finalement, il n’y aurait pas de débat puisque le quadruple vainqueur de la course et le lauréat de l’édition 2018 n’ont tout simplement pas été appelés. Une énorme décision qui en a forcément étonné plus d’un. Cela a été le cas notamment de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.

Prudhomme étonné !