Cyclisme

Cyclisme : L’énorme message de Pinot sur son échec lors du dernier Tour de France !

Publié le 24 août 2020 à 16h35 par T.M.

A la lutte avec Egan Bernal lors du dernier Tour de France, Thibaut Pinot avait finalement dû renoncer à son rêve à cause d’un pépin physique. Un échec que le Français a rapidement digéré pour se remettre en quête du maillot jaune.

L’été dernier, c’était en pleurs que l’on avait quitté Thibaut Pinot sur les routes du Tour de France. Alors que le coureur de la Groupama-FDJ était dans une excellente forme, s’imposant même au Tourmalet, le rêve de ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées était réel. Le Français était ainsi à la lutte avec Egan Bernal pour cela, mais le rêve a tourné au cauchemar à quelques jours de l’arrivée quand Pinot a dû déclarer forfait à cause d’une blessure à la cuisse. C’est donc effondré que le coureur de 30 ans avait dit au revoir à la Grande Boucle en 2019. Une mésaventure qui semble désormais bien loin pour le principal intéressé, qui a réussi à passer à autre chose pour se reconcentrer sur son objectif : remporter le Tour de France.

« J’ai pris conscience que j’avais sûrement la gagne dans les jambes