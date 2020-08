Cyclisme

Cyclisme : Wiggins se prononce sur l'éviction de Froome et Thomas !

Publié le 23 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Ancien coéquipier de Christopher Froome et Geraint Thomas, Bradley Wiggins s’est exprimé sur le choix d’Ineos de se passer des services des deux coureurs pour le Tour de France.

Ineos a tranché. L’équipe britannique a décidé de faire confiance à Egan Bernal, qui a la possibilité, cette année, de remporter un deuxième Tour de France. Manager d’Ineos, Dave Brailsford a également annoncé que Geraint Thomas (vainqueur de la Grande boucle en 2018) et Christopher Froome (victorieux en 2013,2015,2016,2017) ne disputeront pas la course cycliste. Le Gallois tentera de remporter son premier Giro, tandis que Froome se rendra en Espagne pour tenter de glaner une troisième Vuelta.

« Personne n'est plus grand que cette équipe »