Cyclisme

Cyclisme : Richie Porte y croit toujours pour Chris Froome !

Publié le 23 août 2020 à 15h35 par La rédaction

Non sélectionné par son équipe INEOS, Christopher Froome ne participera pas au Tour de France 2020. Une absence qui n'inquiète pas son ancien coéquipier, Richie Porte, qui a fait une grande annonce sur l’avenir du Britannique.

Attendue avec impatience par les observateurs du cyclisme, la liste des coureurs d’Ineos qui participeront au Tour de France en a surpris plus d'un avec les absences de Christopher Froome et Geraint Thomas. Des choix forts de la part de la formation britannique qui a décidé de se passer du quadruple vainqueur du Tour de France et du lauréat 2018. Christopher Froome qui n'est toujours pas totalement remis de sa violente chute de 2019 ne pourra donc pas prétendre cette année à la victoire finale et compromet sérieusement ses chances de gagner à nouveau la Grande Boucle dans les prochaines années à cause de son âge. Cependant, ce n’est pas l’avis de son ancien coéquipier, Richie Porte qui a fait une grande annonce sur l’avenir de Froome…

« Il a encore le moteur d'un vainqueur de Grands Tours »