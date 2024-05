Cyclisme - Giro : Alaphilippe rêve du maillot rose !

Alexandre Higounet

Alors que le Tour d’Italie va s’élancer ce samedi du côté de Turin, Julian Alaphilippe, qui en prendra le départ pour la première fois de sa carrière, se montre optimiste quant à sa condition physique. Au point d’envisager de porter le maillot rose si jamais l’opportunité se présente. Une perspective qui le fait rêver.

A quelques heures du départ du Tour d’Italie, Julian Alaphilippe l’affirme, tous les voyants sont au vert. A l’occasion du Tour de Romandie, disputé il y a une semaine, le double champion du monde s’est senti en excellente condition, comme il l’a confirmé lors d’un entretien accordé à l’Equipe : « Depuis quelques semaines, tout va bien. J’ai effectué un petit break après le Tour des Flandres, huit jours sans vélo auprès de ma petite famille. J’ai débarqué au Tour de Romandie frais physiquement et moralement, ça m’a fait le plus grand bien. Pendant cette semaine en Suisse, j’ai effectué pas mal d’efforts en vue du Giro. Je me sens frais, j’ai hâte de commencer le Giro. (...) Avec les jambes que j’aurai, je suis prêt à courir de manière agressive ».

« Le rose, ce serait fabuleux de l’avoir »

Fort de cette excellente condition qu’il sent arriver, Julian Alaphilippe ne s’interdit pas de rêver au maillot rose : « Le maillot rose ? Oui, oui, il fait rêver. Instinctivement, on pense plus facilement au jaune du Tour pour le maillot de leader, mais le rose est juste derrière pour moi. Et c’est tout aussi prestigieux de l’avoir. Ce serait fabuleux ».

« Ramener le maillot rose à Rome, je n’y pense même pas ! »