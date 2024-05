Mbappé - PSG : Le mensonge à 100M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mis à l’écart après son refus d’activer une clause pour prolonger l’été dernier, Kylian Mbappé avait été réintégré au groupe après avoir renoncé à toucher certaines primes allant jusqu’à 100M€. Mais alors que son départ est désormais officiel, l’accord avec le PSG ne semble plus si concret comme le révèle Abdellah Boulma.

L'été dernier, Kylian Mbappé avait refusé d'activer une clause dans son contrat pour activer une prolongation d'une saison supplémentaire. Un choix qui avait rendu fou furieux Nasser Al-Khelaïfi qui avait décidé d'écarter son attaquant vedette qui n'avait donc pas pris part à la tournée estivale en Asie. Finalement, Kylian Mbappé avait été réintégré au groupe au début du mois d'août, peu avant la deuxième journée de Ligue 1. Les deux parties auraient trouvé un accord, le joueur renonçant à d'importantes primes, permettant au PSG d'économiser entre 80 et 100M€. En janvier dernier, Kylian Mbappé confirmait d'ailleurs l'existence d'un accord qui s'engageait « à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important ». Mais alors que le capitaine de l'équipe de France a officialisé son départ, les négociations se poursuivraient avec le PSG, ce qui jette un froid sur la réelle existence de cet accord comme l'explique Abdellah Boulma.

«Est-ce que ce n'est pas un storytelling qui a été initié par le PSG ?»

« En fait, on pourrait reposer la question autrement : Est-ce qu'il y a véritablement des négociations ? Dès le départ, est-ce que ce n'est pas un storytelling qui a été initié par le Paris Saint-Germain pour sortir de ce conflit la tête haute d'une certaine manière ? On préserve notre image en disant qu'on a négocié avec lui, qu'il va nous restituer un certain nombre de ses primes pour cette saison, mais aussi une partie de sa prime à la signature au Real Madrid. Et qu'il nous annoncera quand il aura signé au Real Madrid. Comme ça, on règle tout ça ensemble. Chose qui n'a pas été faite. Quand on parle au Paris Saint-Germain, c'est le storytelling qui nous est raconté. En revanche, du côté du joueur, il était hors de question jusqu'à il y a quelques temps, et je ne me suis pas renseigné depuis... Il était hors de question de restituer le moindre kopeck au Paris Saint-Germain. C'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Il faut faire attention à tout ce qu'on nous dit. Il y a la version du Paris Saint-Germain et il y a aussi la version du clan Mbappé », rappelle le journaliste dans une interview accordée à CulturePSG , avant de poursuivre.

«Il était hors de question de restituer le moindre kopeck au PSG»