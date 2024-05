PSG : Le successeur de Mbappé mis en garde avant son transfert

Thibault Morlain

Avec le départ de Kylian Mbappé, l’un des gros enjeux du prochain mercato estival est de savoir qui viendra remplacer l’international français au PSG. Un gros transfert est ainsi attendu et le club de la capitale pourrait notamment se lancer sur Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien de Naples plairait énormément au PSG, mais cela serait visiblement loin d’être gagné pour le recruter…

Après Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi et Fabian Ruiz, le PSG pourrait encore trouver son bonheur du côté de Naples. En effet, dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé cet été, le club de la capitale regarderait au sein de l’effectif napolitain. Alors que le profil de Victor Osimhen intéresserait les Parisiens, cela serait aussi le cas pour Khvicha Kvaratskhelia. Si le Nigérian est un pur numéro 9, le Géorgien de 23 ans évolue lui dans un rôle d’ailier gauche. Le successeur parfait de Mbappé afin d'oublier celui qui est annoncé au Real Madrid ?

« Il y a eu des contacts informels avec le joueur »

Pour Culture PSG , Abdellah Boulma a fait un point concernant le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Le journaliste a alors confié à propos du joueur de Naples pisté par le PSG : « Il y a eu des contacts informels avec le joueur, avec son entourage. On connaît le Napoli et son président, c'est très très complexe. Est-ce qu'ils vont le prolonger ? Je n'en sais rien. Je pense que c'est un jeu de dupes aussi dans la mesure où, s'ils lui proposent un salaire très conséquent, il restera probablement là-bas. À moins qu'il ne cède aux sirènes du Paris Saint-Germain ».

