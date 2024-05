Mercato : C’est terminé pour Mbappé, le PSG prépare du lourd

Arnaud De Kanel

La page Kylian Mbappé va se tourner au PSG. Ce dimanche, l'attaquant français va disputer son dernier match avec le club de la capitale en Ligue 1, lui qui a fait ses adieux au Parc des Princes la semaine dernière. Forcément, le PSG devra recruter pour essayer de compenser son départ. Les dirigeants sont à l'œuvre et les pistes sont plutôt alléchantes.

Ça y est, Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG. Sept ans après son arrivée, le champion du monde 2018 va plier bagages comme il l'a annoncé la semaine dernière par le biais d'une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Tout est allé très vite ensuite puisqu'il a fait ses adieux au public dimanche dernier. Même s'ils refusent de l'avouer, les dirigeants du PSG travaillent déjà sur la succession de leur attaquant vedette. Les premiers noms qui ont filtré risquent de plaire aux supporters parisiens.



Un œil à Naples pour le PSG

Un attaquant comme Kylian Mbappé vous assure au minimum 40 buts par saison et les dirigeants du PSG estiment visiblement que les membres actuels de l'effectif ne seront pas en mesure de faire aussi bien. En effet, Le Parisien assure que le PSG va retenter sa chance dans le dossier Victor Osimhen et devra lutter avec Chelsea qui désire également attirer l'attaquant du Napoli. Et en plus d'Osimhen, le PSG aimerait également signer Khvicha Kvaratskhelia selon RMC Sport . L'ailier géorgien serait même la priorité de Luis Enrique.

Le Portugal et Monaco, terrains de jeu de Campos

Outre Naples, le club de la capitale prévoit des emplettes au Portugal où un certain Luis Campos pourrait encore jouer de son réseau pour signer le gros coup de l'été. En effet, le PSG pourrait lever la clause libératoire de Viktor Gyokeres. Autre terrain de jeu favori de Campos, Monaco, où évolue l'une des révélations de la saison en Ligue 1, à savoir Maghnes Akliouche, qui plait également aux dirigeants. L'après-Mbappé ne fait que débuter...