Mercato - PSG : Luis Enrique a gâché 150M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, le PSG n’avait pas chômé sur le mercato pour recruter pas moins de 11 joueurs. Cependant, tous ne correspondent pas aux profils recherchés par Luis Enrique à l’image de Manuel Ugarte ou encore Randal Kolo Muani, pourtant recrutés pour 150M€ au total.

Très actif durant le mercato estival il y a un an, le PSG a largement remanié son effectif en recrutant pas moins de 11 nouveaux joueurs. Cependant, certains ne se sont pas imposés au sein de l'effectif de Luis Enrique à l'image de Manuel Ugarte et Randal Kolo Muani, recrutés pour 150M€ au total. Mais comme le révèle Abdellah Boulma, le technicien espagnol n'a pas été impliqué dans ces deux recrutements.

Mercato : Une nouvelle signature est annoncée au PSG ! https://t.co/3bPjbv88PB pic.twitter.com/fSmy8jdmd9 — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

«Ugarte, je ne pense pas que ce soit du fait de Luis Enrique. Kolo Muani non plus»

« Une grande part, évidemment que c'est une grande part. Il est arrivé en terrain non conquis. On sait pertinemment qu'il est difficile de travailler avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Et dans les choix de Luis Enrique, tu comprends très vite qu'il n'a pas eu la main mise sur tous les transferts de l'été dernier. Ugarte, je ne pense pas que ce soit du fait de Luis Enrique. Kolo Muani non plus », assure-t-il dans une interview accordée à CulturePSG , avant d’en rajouter une couche.

«Ramos, il l'a quand même laissé sur le banc à maintes reprises»