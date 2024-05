Mercato - PSG : Mbappé a énervé un joueur avant son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après sept ans passés dans les rangs du PSG, Kylian Mbappé s'apprête à partir en fin de contrat et devrait prendre la direction du Real Madrid dans les semaines à venir. Pierre Lees-Melou, qui a souvent croisé le fer avec l'attaquant français, livre son point de vue et explique en quoi Mbappé a souvent été un adversaire énervant au PSG.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! Le capitaine de l'équipe de France disputera samedi prochain son tout dernier match sous la tunique parisienne en finale de la Coupe de France, face à l'OL, avant de partir libre en fin de contrat. La fin d'une belle histoire qui avait démarré en 2017 lorsque Mbappé débarquait de l'AS Monaco au PSG pour 180M€, et l'attaquant de 25 ans a donc eu le temps d'agacer un certain nombre de ses adversaires dans le championnat de France. C'est notamment le cas de Pierre Lees-Melou.

« On n’a pas du tout envie de s’attacher à lui »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , le milieu de terrain du Stade Brestois livre son point de vue sur Kylian Mbappé et son départ : « On n’a pas passé que de bons moments face à lui. S’il y a des moments à retenir, ils sont plutôt énervants, voire frustrants comme cette victoire lors du match aller chez nous fin octobre. Quand on le voit sur scène, on arrive presque à lui pardonner car il s’exprime vraiment très bien. Il peut même en devenir attachant, alors que sur le terrain on n’a pas du tout envie de s’attacher à lui », indique Lees-Melou.

« Parfois il nous énerve »