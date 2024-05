PSG - Real Madrid : Un proche du Qatar va faire basculer un énorme transfert ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À un an de la fin de son contrat avec le LOSC, Leny Yoro pourrait faire parler de lui sur le mercato dès cet été, le PSG et le Real Madrid s’intéressant notamment à lui. Les exigences lilloises dans ce dossier refroidissent toutefois les Merengue, qui compteraient sur Jorge Mendes pour prendre la main. Explication.

Déjà dans le viseur du PSG durant l’hiver comme vous l’avait révélé le10sport.com, Leny Yoro reste pisté par Luis Campos, alors que du mouvement est encore prévu dans la capitale. Mais il faudra faire notamment avec la concurrence du Real Madrid, cité comme l’un des prétendants les plus déterminés dans ce dossier. Mais alors que le LOSC réclamerait aujourd’hui 60M€ pour le défenseur de 18 ans, le club espagnol compterait sur un homme pour l’aider dans sa tâche.

Le Real Madrid attend un geste

S’il souhaite rallier le Real Madrid, Leny Yoro devra le prouver. Selon Marca , le Real Madrid préfère rester à l’écart de ce dossier pour l’heure, la faute aux 60M€ demandés par Lille. Alors que son bail expire en 2025, la balle serait dans le camp du clan Yoro d’après le quotidien espagnol, la Casa Blanca attendant un geste de sa part et de Jorge Mendes pour voir le prix diminuer ou bien acter une arrivée libre l’an prochain.

Jorge Mendes désormais dans le clan Leny Yoro