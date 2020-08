Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Froome, Thomas... Quintana affiche sa surprise !

Publié le 26 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Nairo Quintana a exprimé sa grande surprise concernant les absences de Christopher Froome et de Geraint Thomas pour le Tour de France 2020 qui s'élancera de Nice samedi.

Les choix d’Ineos continuent d’étonner certains coureurs. Très attendue par les spécialistes du vélo, l’équipe britannique qui s'appelle désormais Ineos-Grenadiers avait décidé de ne pas convoquer pour le Tour de France 2020 Christopher Froome et Geraint Thomas. Une absence de poids pour la Grande Boucle qui ne verra pas le quadruple vainqueur du Tour tout comme le lauréat 2018 prendre part à cette édition qui s'élancera à Nice le 29 août. Nombreux sont les coureurs du peloton à avoir exprimé leur étonnement suite à cette annonce comme Egan Bernal mais aussi son compatriote, Nairo Quintana, d'Arkea-Samsic, qui s’est montré très étonné par l’absence de Christopher Froome et de Geraint Thomas.

« Je suis resté bouche bée »