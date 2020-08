Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Ineos fait une annonce forte pour Egan Bernal !

Publié le 25 août 2020 à 20h35 par La rédaction

Désigné comme l’un des favoris du Tour de France, Egan Bernal peut prétendre à la victoire finale à Paris. Une position qu’a confirmée son coéquipier Richard Carapaz.

Dans moins d’une semaine, le Tour de France s’élancera à Nice. Parmi les favoris de la Grande Boucle on retrouve Thibaut Pinot, Primoz Roglic mais aussi Egan Bernal. Le Colombien qui a abandonné le Critérium du Dauphiné pour des « soucis de dos » aborde cette édition 2020 avec quelques inconnues d’autant qu’il sera privé de Christopher Froome et Geraint Thomas. Des absences des poids décidés par Ineos qui se prive respectivement du quadruple vainqueur du Tour de France et du lauréat 2018. Face aux doutes qui entourent l’équipe Ineos mais aussi sur la forme actuelle d’Egan Bernal qui vise un deuxième succès en deux ans sur la Grande Boucle, son coéquipier Richard Carapaz a tenu a fait passer un message fort sur les chances de victoire du Colombien …

« L'équipe espère avant tout atteindre Paris avec le maillot jaune »