Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Alaphilippe dévoile son objectif majeur !

Publié le 29 août 2020 à 14h35 par La rédaction

De retour sur le Tour de France après son parcours exceptionnel de l’année dernière, Julian Alaphilippe a admis que son objectif cette année était de remporter au moins une étape.

Même s’il n’a pas gagné le dernier Tour de France, Julian Alaphilippe a marqué la dernière édition de son empreinte. Le coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step avait réussi à conserver son maillot jaune durant quatorze jours avant de craquer lors de la 19è étape. Finalement, Julian Alaphilippe a terminé le dernier Tour de France à la 5è place. De retour sur la Grande Boucle, le coureur de 28 ans l’assure, il ne fait pas du maillot jaune son objectif principal. A l’instar de Romain Bardet, Julian Alaphilippe espère remporter au moins une étape cette année. Dès ce samedi à Nice ?

« L’objectif majeur de l’équipe sera de remporter des étapes »