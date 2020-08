Cyclisme

Cyclisme : Bardet évoque ses objectifs pour le Tour de France !

Publié le 28 août 2020 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 28 août 2020 à 12h42

Romain Bardet a évoqué ses objectifs pour le Tour de France qui débute ce samedi. Le coureur d’AG2R La Mondiale ne fait pas du classement général une obsession et compte se montrer offensif pour remporter au moins une étape.

Le coup d’envoi du Tour de France sera donné ce samedi. Une date inhabituelle pour la course cycliste, mais qui est la conséquence directe de la situation sanitaire préoccupante en France. Tenant du titre, Egan Bernal portera l’équipe Ineos, mais le Colombien ne fait pas figure de favori. Vainqueur du Tour de l’Ain, Primoz Roglic est l’homme à battre sur le Tour de France cette année. Deuxième en 2016 et troisième en 2017, Romain Bardet n’a pas fait du maillot jaune son objectif principal. Pour sa dernière Grande Boucle sous le maillot d’AG2R La Mondiale, le Français espère remporter au moins une étape et ainsi, bien figurer au classement général.

« Un Tour de France réussi, ce serait de gagner une étape »