Cyclisme

Cyclisme : Pinot annonce la couleur avant le départ du Tour de France !

Publié le 28 août 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 28 août 2020 à 10h42

Alors que le Tour de France 2020 débute ce samedi, Thibaut Pinot a évoqué son état d’esprit et ses ambitions pour cette course.

Le dernier Tour de France a laissé d’énormes regrets à Thibaut Pinot. Idéalement placé au général, le coureur de la Groupama-FDJ avait quitté la route du Tour, en larmes, en raison d’une blessure. Une situation douloureuse pour le Français qui rêve de remporter cette course cycliste et de succéder à Bernard Hinault, dernier vainqueur tricolore. Mais Thibaut Pinot aura fort à faire puisqu’il devra affronter la concurrence de Primoz Roglic, mais aussi d’Egan Bernal. Alors que le Tour de France débute ce samedi, Thibaut Pinot a évoqué ses ambitions.

« Je suis au maximum de mon potentiel, maintenant ce qu’il faut c’est un peu de chance »