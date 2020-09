Cyclisme - Tour de France

Cyclisme - Tour de France : Ce terrible constat sur l'échec d'Alaphilippe

Publié le 3 septembre 2020 à 12h35 par La rédaction

A cause d'un ravitaillement hors-zone, Julian Alaphilippe a été pénalisé et perdu son maillot jaune. Une grave erreur de la part de son équipe.

La cinquième étape du Tour de France était une des plus calmes de l'histoire récente de la Grande Boucle. Et puis Julian Alaphilippe a perdu son maillot jaune. A la surprise générale. La faute à un bidon récupéré dans les vingt derniers kilomètres alors que c'est interdit. Le règlement appliqué à la lettre, le Français est pénalisé de 20 secondes. Envolées les 4 secondes de marge sur Adam Yates, qui se retrouve nouveau leader du Tour de France, et voilà Julian Alaphilippe 16e au général.

Une faute bête