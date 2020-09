Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Alaphilippe sort du silence après la perte de son Maillot Jaune !

Publié le 2 septembre 2020 à 19h35 par A.M.

Pénalisé de 20 secondes suite à un ravitaillement interdit, Julian Alaphilippe a perdu son Maillot Jaune. Le Français a évoqué ce coup de massue.

C'est un coup de tonnerre qui vient de frapper le Tour de France. Après une étape très calme remportée au sprint par Wout Van Aert, Julian Alaphilippe pensait pouvoir conserver son Maillot Jaune sans problème pour le quatrième jour de suite. Mais quelques minutes après la fin de l'étape, le Français a appris qu'il avait écopé d'une pénalité de 20 secondes pour avoir récupéré un bidon tendu par l'un des membres de son équipe à 17km de l'arrivée, ce qui est interdit dans les 20 derniers kilomètres.

«Demain je vais me relever et on n'en parle plus»