Cyclisme : Thibaut Pinot affiche son optimisme pour le Tour de France !

Publié le 28 août 2020 à 21h35 par A.M. mis à jour le 28 août 2020 à 21h37

Revanchard, Thibaut Pinot affiche sa motivation pour le Tour de France qui s'élancera de Nice ce samedi, avec l'ambition de s'imposer.

L'année dernière, Thibaut Pinot était idéalement placé pour jouer la victoire finale sur le Tour de France. Mais une blessure a stoppé le coureur de la Groupama-FDJ qui a quitté les routes de la Grande Boucle en larme. Plus d'un an après cette épisode malheureux, Thibaut Pinot compte bien ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Pour cela, il devra notamment surveiller Primoz Roglic, mais aussi d’Egan Bernal, le tenant du titre afin de succéder à Bernard Hinault, dernier vainqueur tricolore sur le Tour de France en 1985. Et Thibaut Pinot ne cache pas ses ambitions.

Pinot «plus fort que l'an passé»