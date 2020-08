Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Cette annonce rassurante sur la présence de Primoz Roglic !

Publié le 25 août 2020 à 18h35 par T.M.

Victime d’une chute au Critérium du Dauphiné, Primoz Roglic a remis en question sa participation au Tour de France. Son équipe, Jumbo-Visma, a toutefois fait passer un message rassurant concernant le Slovène.

Plus que quelques jours avant le grand départ du Tour de France. Mais ce mardi, la question était de savoir si Primoz Roglic allait être à Nice. Impressionnant ces dernières semaines, le Slovène, entouré de l’armada Jumbo-Visma, est l’un des favoris de la Grande Boucle. Une supériorité démontrée lors du Critérium du Dauphiné. Toutefois, durant cette course, Roglic a chuté et a dû abandonner. De quoi remettre en question sa participation au Tour de France. « Je ne me sens toujours pas à mon meilleur niveau. Cela aurait pu être pire mais ce n'est pas idéal de se blesser avant le Tour de France. Pour le moment je ne sais pas si je pourrais commencer le Tour samedi à Nice », a même lâché le principal intéressé.

« Roglic est de nouveau à 100% »