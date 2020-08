Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Thibault Pinot revient sur sa première étape difficile !

Publié le 29 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Faisant partie des favoris pour la victoire finale, Thibault Pinot a connu une première étape très difficile pour entamer ce Tour de France 2020.

Entame délicate pour l’ensemble des coureurs lors de la première étape du Tour de France qui se déroulait de Nice Moyen Pays à Nice. De nombreux coureurs ont souffert de chutes plus ou moins violentes en raison des conditions météorologique plutôt rares sur la Côte d’Azur puisque des orages ont éclaté tout au long de la journée. Les chutes n’ont pas épargné les favoris, à l’image de Thibault Pinot, qui a vécu une première journée très difficile en chutant, causant au coureur Groupama-FDJ un traumatisme au genou et à l’épaule droite.

« Une des pires journées de ma carrière »