Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Thibaut Pinot annonce ses objectifs !

Publié le 29 août 2020 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 29 août 2020 à 11h39

Alors que le Tour de France s’élance ce samedi de Nice, Thibaut Pinot a évoqué ses objectifs. Le coureur français espère terminer sur le podium.

Thibaut Pinot attendait ce rendez-vous depuis le 26 juillet 2019, date de son abandon sur la route du Tour de France en raison d’une blessure. Idéalement placé au classement général, le coureur français avait quitté la course en larmes. Ce samedi, Thibaut Pinot prendra le départ du Tour de France 2020 avec l’ambition de monter sur le podium. Toutefois, la concurrence est rude cette année avec les présences du tenant du titre Egan Bernal et du nouvel homme fort du cyclisme mondial Primoz Roglic.

« L'objectif est de faire du mieux possible, de jouer le podium »