Cyclisme - Tour de France : Thibaut Pinot dévoile sa stratégie !

Publié le 28 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Conscient d'avoir une équipe solide dans la montagne, Thibaut Pinot compte laisser les équipes de leader travailler dans les étapes de transition.

Un an après avoir connu une terrible désillusion, Thibaut Pinot est de retour avec de grandes ambitions. Leader de l'équipe Groupama-FDJ composée de William Bonnet, David Gaudu, Stefan Küng, Matthieu Ladagnous, Valentin Madouas, Rudy Molard, Sébastien Reichenbach, Thibaut Pinot sait qu'il sera bien accompagné en montagne mais a également conscience que Jumbo-Visma, avec Primoz Roglic et Tom Dumoulin, et surtout Ineos, avec Egan Bernal et Richard Carapaz, sont mieux armés. Cependant, cela ne lui pose aucun problème. Bien au contraire.

«À nous d'avoir une autre tactique qu'eux»