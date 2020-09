Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Ce coup de gueule sur le comportement de Sagan !

Publié le 10 septembre 2020 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 10 septembre 2020 à 12h36

Le sprint de la 11e étape du Tour de France ne s'est pas disputé à la régulière selon les commissaires. Peter Sagan a été déclassé pour un coup d'épaule sur Van Aert. Et le Belge n'a pas manqué d'exprimer sa frustration.

C'était le sprint le plus serré de ce Tour de France. A Poitiers, quatre coureurs sont arrivés sur la même ligne. Départagé à la photo-finish, Caleb Ewan s'est finalement imposé devant Sagan, Bennett et Van Aert. Du moins, dans un premier temps. Quelques mètres plus tôt, Sagan a dû se faufiler entre les barrières et Van Aert. Pour passer, le triple champion du monde a donné un coup d'épaule au sprinteur belge, ce qui a valu son déclassement à la 85e place. « Que puis-je expliquer ? Je me suis trouvé sur le côté droit de la route, j'ai vu un petit espace et j'ai essayé de passer. C'est tout. Je ne pensais pas que le mouvement était si dangereux. J'avais de la vitesse et je voulais passer » , a réagi le Slovaque dans des propos relayés par la RTBF .

« J'ai été tellement choqué quand Sagan m'a écarté»