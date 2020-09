Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Sagan avoue avoir eu des problèmes...

Publié le 4 septembre 2020 à 23h35 par La rédaction

À l’issue de la 7e étape du Tour de France qui reliait Millau à Lavaur, Peter Sagan a récupéré le maillot vert à la conclusion d’un plan... presque parfait.

L’étape d’aujourd’hui était vouée aux sprinteurs, la Bora-Hansgroe en a décidé autrement ! Dès les premiers kilomètres, les coéquipiers du Slovaque Peter Sagan ont pris les choses en main et ont mené le peloton. Un coup similaire à celui qui avait coûté beaucoup de temps à de nombreux favoris du Tour de France l’an dernier, et qui a cette fois-ci coûté cher aux sprinteurs de la Grande Boucle. Tous, sauf Peter Sagan évidemment, et Bryan Coquard, le sprinteur de l’équipe B&B Hotels-Vital concepts. Malgré la présence de ces deux spécialistes du finish, c’est le Belge Wout Van Aert qui s’est imposé à Lavaur, remportant ainsi sa deuxième étape cette année.

« Au sprint, je n'ai pas eu chance car j'ai eu un problème mécanique »