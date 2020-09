Cyclisme

Cyclisme : Le nouveau Maillot Jaune se prononce sur le coup de tonnerre Alaphilippe !

Publié le 2 septembre 2020 à 21h35 par A.M.

Après avoir récupéré le Maillot Jaune suite à une pénalité de 20 secondes infligée à Julian Alaphilippe, Adam Yates a reconnu que ce n'était pas la façon la plus brillante de récupérer la tunique de leader.

C'est le premier gros coup de tonnerre de ce Tour de France. Leader depuis sa victoire lors de la deuxième étape, Julian Alaphilippe pensait conserver son Maillot Jaune pour une quatrième journée de suite puisque Wout Van Aert s'est imposé au sprint ce mercredi au terme d'une étape qui aurait donc du figer les positions au classement général. Mais c'était sans compter sur une incroyable erreur de l'équipe Deceuninck-Quick Step qui a donné un bidon à Julian Alaphilippe à 17km de l'arrivée alors que les ravitaillement sont interdits dans les 20 derniers kilomètres ! Résultat, le Français a écopé d'une pénalité de 20 secondes et cède son Maillot Jaune à Adam Yates qui reconnait qu'il ne s'y attendait pas.

«Je pense que personne ne souhaite obtenir le maillot jaune ainsi»