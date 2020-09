Cyclisme - Tour de France

Cyclisme - Tour de France : Ce coéquipier de Julian Alaphilippe qui annonce la couleur !

Publié le 3 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Orphelin du maillot jaune, Julian Alaphilippe a vécu une étape tranquille aujourd’hui. Engagé dans l’échappée du jour, son coéquipier Rémi Cavagna l’annonce, il ne va pas en rester là.

Journée tranquille sur la 6e étape du Tour de France ! Malgré une arrivée en altitude qui était très attendue, les favoris sont restés bien au chaud dans le peloton, et c’est le Kazakh Alexey Lutsenko qui s’est imposé au sommet du Mont Aigoual. Julian Alaphilippe, qui a cédé son maillot jaune au Britannique Adam Yates après une pénalité de 20 secondes pour un ravitaillement illicite, a bien tenté une attaque dans les 500 derniers mètres de l’épreuve, mais n’a repris qu’une seconde aux autres favoris. Pas de quoi décourager le Français qui compte bien tenter de récupérer le maillot de leader.

«Julian va gagner bientôt»