Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Egan Bernal affiche son inquiétude !

Publié le 9 septembre 2020 à 11h35 par A.M.

Tenant du titre, Egan Bernal semble un peu en retrait cette année sur le Tour de France face aux deux Slovènes, Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Le leader d'Ineos est d'ailleurs conscient de ne pas être dans une forme optimale.

Deuxième du classement général, Egan Bernal a évité tous les pièges de la première moitié du Tour de France. Entre les chutes et les bordures, le tenant du titre s'en sort donc très bien et reste en course pour décrocher une nouvelle fois le Maillot Jaune sur les Champs-Elysées. Toutefois, le leader d'Ineos a fait moins bonne impression en montage que par le passé. Primoz Roglic et Tadej Pogacar semblent pour le moment les deux plus forts lorsque la route s'élève. Et bien qu'il ne possède que 21 secondes de retard sur le leader du classement général, Primoz Roglic, Egan Bernal n'affiche pas un fol optimisme pour la suite du Tour de France et attend les étapes de montage pour se prononcer sur son état de forme.

«Je n'ai pas toutes mes sensations»