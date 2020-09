Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Primoz Roglic assume ses ambitions colossales !

Publié le 8 septembre 2020 à 11h35 par A.M.

Leader du classement général depuis dimanche, Primoz Roglic assume ses ambitions. Il veut conserver le Maillot Jaune jusqu'au terme du Tour de France.

Grand favori du Tour de France, Primoz Roglic assume son statut. Le leader de la Jumbo-Visma s'est emparé du Maillot Jaune à l'issue de la 9e étape du Tour de France dimanche, à la veille du jour de repos. Impressionnant de facilité dans la haute montagne, le Slovène compte désormais 21 secondes d'avance sur Egan Bernal et 28 secondes sur Guillaume Martin au général. Malgré tout, son principal adversaire semble être son compatriote Tadej Pogacar, qui a perdu plus d'une minute dans une bordure, mais qui semble très en jambes et qui est surtout l'un des rares en mesure de rivaliser avec Primoz Roglic lorsque la route s'élève. Malgré tout, le Maillot Jaune reste très ambitieux.

Roglic veut garder le Maillot Jaune jusqu'au bout