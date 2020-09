Cyclisme - Tour de France

Cyclisme - Tour de France : L'incroyable aveu de Pinot !

Publié le 5 septembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Après une étape très compliquée, Thibaut Pinot a perdu tout espoir pour le classement général du Tour de France. Déçu et abattu, le coureur français a évoqué la suite après l'étape.

C'était l'un des favoris de ce Tour de France. Après un grand Tour l'an dernier, à la lutte pour la gagne jusqu'à son abandon lors de la 19e étape, Thibaut Pinot visait le sacre cette année. Mais ses chutes dans les premières étapes ont entamé son physique jusqu'à cette première étape pyrénéenne. Dans le Port de Balès, premier col hors catégorie de cette édition, Thibaut Pinot a perdu contact avec le groupe des favoris. Distancé, le Français n'a jamais pu trouver son rythme. Finalement, Thibaut Pinot est arrivé près de 20 minutes après les autres favoris. Le leader de la Groupama – FDJ dit donc adieu à ses rêves de victoire finale.

« Aujourd'hui, c'est peut-être un tournant dans ma carrière »