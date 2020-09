Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Thibaut Pinot affiche sa satisfaction après la 4e étape !

Publié le 1 septembre 2020 à 19h35 par B.C. mis à jour le 1 septembre 2020 à 19h42

8e de l'étape du jour, Thibaut Pinot se dit satisfait de sa prestation, trois jours après sa chute dès le départ de ce Tour de France.

Lors du lancement de ce Tour de France 2020, Thibaut Pinot avait « vécu l'une des pires journées » de sa carrière. Le leader de Groupama-FDJ faisait ici référence à sa chute à trois kilomètres de l'arrivée sur la Promenade des Anglais à Nice. Finalement, plus de peur que de mal pour le Français, touché à l'épaule et au genou droit, qui a terminé 8e de l'étape ce mardi et qui pointe à la 14e place du classement général toujours dominé par Julian Alaphilippe. Une satisfaction pour Pinot.

« Si on m’avait dit ça hier ou avant-hier, j’aurais signé tout de suite »