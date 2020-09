Cyclisme - Tour de France

Cyclisme - Tour de France : Romain Bardet affiche ses regrets après la 9e étape

Publié le 6 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction

La neuvième étape du Tour de France a permis d'établir une première hiérarchie entre les favoris. Le maillot jaune a changé d'épaules et Romain Bardet a perdu quelques précieuses secondes. De quoi susciter des regrets chez le Français.

Entre Pau et Lauruns, les favoris ont finalement bougé. Cette neuvième étape du Tour de France, deuxième jour dans les Pyrénées, a marqué les esprits. Les coureurs slovènes ont pris le pouvoir avec la victoire d'étape de Tadej Pogacar devant Primoz Roglic. De son côté, le leader de la Jumbo-Visma a pris le maillot jaune à un Adam Yates arrivé à 54 secondes de la gagne. Parmi les favoris, les Français Guillaume Martin et Romain Bardet ont terminé à 11 secondes de Pogacar, dans un deuxième groupe en compagnie, notamment, de Nairo Quintana.

La déception de Romain Bardet