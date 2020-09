Cyclisme - Tour de France

Cyclisme – Tour de France : Romain Bardet inquiet après sa chute !

Publié le 5 septembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Avec une chute dans le Col de Menté, Romain Bardet n'entame pas les Pyrénées de la meilleure des manières. Le leader d'AG2R la Mondiale est revenu sur cette journée particulière.

Une victoire et une chute de leur leader, la journée d'AG2R la Mondiale est partagée. Parti dans l'échappée matinale, Nans Peters, coéquipier de Romain Bardet, est venu à bout de tous ses compagnons pour arriver à Loudenvielle en vainqueur. Mais alors qu'il se dirigeait vers la victoire en cette huitième étape, son leader Romain Bardet a chuté dans le col de Menté. Rien d'inquiétant à première vue, mais sur le Tour de France aucune chute n'est anodine.

« J'ai eu mal au genou toute l'étape »