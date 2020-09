Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Quintana annonce la couleur à Roglic !

Publié le 8 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors que la deuxième semaine du Tour de France débute aujourd’hui, le favori de l’épreuve, Primoz Roglic, arbore pour la première fois le maillot jaune. Peu cité parmi les favoris, Nairo Quintana ne renonce pas à la tunique de leader.

Et si le Tour de France était déjà plié ? Annoncé comme le grand favori de l’édition 2020, le Slovène Primoz Roglic s’est emparé du maillot jaune à Laruns dimanche. Le coureur de l’équipe Jumbo-Visma a fait très forte impression dans les Pyrénées et a montré qu’il était le plus en forme de ses concurrents directs, notamment Egan Bernal (Ineos Grenadiers) qui a montré des signes de faiblesse. Malgré tout, les écarts en tête du classement général demeurent faibles, et les sept premiers se tiennent en 44 secondes. Pointé à 32 secondes du leader, Nairo Quintana s’est montré discret depuis le début du Tour mais a semblé fort en montagne. Et si c’était l’année du Colombien ?

« Le Tour est loin d’être terminé »