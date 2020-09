Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Le patron de Thibaut Pinot tente de relativiser !

Publié le 6 septembre 2020 à 10h35 par A.M.

Après la terrible déconvenue de Thibaut Pinot lors de la huitième étape du Tour de France, Marc Madiot, manager de Groupama-FDJ, donne les nouvelles ambitions de son leader pour la fin de l'épreuve.

La malchance poursuit Thibaut Pinot et la première étape de haute montagne a déjà réduit à néant ses chances de remporter le Tour de France. En effet, samedi, le Français a terminé à 25 minutes de Nans Peters, vainqueur de la huitième étape. En grande difficulté, le leader de Groupama-FDJ, qui n'a pas récupéré de sa chute lors de la première étape, a été distancé dans l'ascension du Port de Balès. Désormais 30e au général à 18'56'' du Maillot Jaune Adam Yates, Thibaut Pinot n'a donc plus aucune chance de succéder à Bernard Hinault, dernier français vainqueur du Tour de France, mais ne compte pas pour autant abandonner. Marc Madiot se prononce donc sur les deux prochaines semaines de course qui attendent son leader.

«On a de l'orgueil»