Cyclisme - Tour de France : Alaphilippe n'est pas résigné !

Publié le 11 septembre 2020 à 9h35 par A.M.

A l'attaque lors de la 12e étape jeudi, Julian Alaphilippe ne compte pas en rester là et semble bien décidé à retenter sa chance dans les prochains jours.

Le profil de la 12e étape, la plus longue de cette édition du Tour de France avec ses 218km, entre Chauvigny et Sarran, semblait parfaitement correspondre aux qualités de Julian Alaphilippe, bien décidé à remporter une deuxième victoire d'étape cette année après la perte de son Maillot Jaune suite à un ravitaillement hors secteur. Jeudi, il est donc passé à l'action, à environ 30km de l'arrivée, mais c'était déjà trop tard puisque devant, Marc Hirschi réalisait un magnifique numéro pour aller chercher la victoire Sarran. Malgré tout, Julian Alaphilippe n'a pas de regret et reste confiant pour la suite du Tour de France.

Alaphilippe veut encore attaquer