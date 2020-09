Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Thibaut Pinot confirme ses terribles difficultés !

Publié le 15 septembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Lâché dans le Port de Balès, Thibaut Pinot a dit adieu à ses chances au général dès la 8e étape de ce Tour de France. Diminué physiquement, le coureur français reconnaît être dans une mauvaise passe.

La France cherche un vainqueur de la Grande Boucle depuis 1985 et le cinquième succès de Bernard Hinault. Thibaut Pinot aurait l'allure d'un vainqueur, mais la malchance s'en mêle. L'an dernier, le leader de Groupama-FDJ a dû abandonner alors qu'il jouait la gagne. Et cette année, le coureur de 30 ans a perdu toutes ses chances dans la première étape de haute montagne. C'est une chute qui a entamé physiquement le Français. Au point même d'être en toujours en difficulté, une semaine plus tard.

« Je ne peux pas appuyer sur les pédales »