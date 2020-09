Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Bernal reconnaît la supériorité de Roglic et Pogacar !

Publié le 12 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Lors de la 13e étape du Tour de France, Bernal a concédé du temps au maillot jaune. Relégué à 59 secondes au général, le Colombien a perdu sa deuxième place au général au profit de Pogacar et reconnu la force des coureurs slovènes.

Premier accroc pour Egan Bernal pour conserver sa couronne. L'arrivée au sommet au Puy-Mary a permis de déceler les forces en présences. Et chez les favoris, une tendance se dégage : Primoz Roglic et Tadej Pogacar sont en forme. Depuis sa perte de temps sur un coup de bordure, Pogacar enchaîne les attaques. Des coups de force incroyables pour ce jeune coureur de 21 ans. Et ce vendredi, Primoz Roglic est le seul à avoir pu accompagner le leader d'UAE Emirates. Le tenant du titre a perdu 38 secondes sur cette ultime ascension.

« Les autres étaient plus forts que moi »