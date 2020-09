Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe annonce la couleur pour les Mondiaux !

Publié le 26 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Grand favori de la course en ligne des championnats du monde, Julian Alaphilippe a reconnu le parcours ce vendredi. Le Français analyse ce circuit difficile et les scénarios de course possible.

A la veille de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme, le rêve est permis. Avec Julian Alaphilippe comme leader, l'équipe de France peut espérer ramener le maillot arc-en-ciel dans l'hexagone pour la première fois depuis 1997 et le sacre de Laurent Brochard. A Imola, les 258 kilomètres de course sont taillés pour les puncheurs et les grimpeurs. Et sur ce type de terrain, Julian Alaphilippe fait partie des meilleurs mondiaux. Sorti en forme du Tour de France, le coureur de 28 ans est logiquement favori, comme Wout Van Aert et Marc Hirschi, tous deux étincelants sur la Grande Boucle.

« La course sera difficile et usante »