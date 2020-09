Cyclisme

Cyclisme - Mondiaux : Julian Alaphilippe attend Imola avec impatience !

Publié le 21 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

En marge de la dernière étape du Tour de France, Thomas Voeckler a annoncé la sélection française pour les Mondiaux. Une équipe construite, sans surprise, autour de Julian Alaphilippe qui se projette déjà.

Le Tour de France à peine terminé, les championnats du monde arrivent déjà. Dans un calendrier chamboulé par le coronavirus, les courses s'enchaînent et les Mondiaux auront lieu cette semaine. Après une première présélection, Thomas Voeckler, sélectionneur français, a donné la liste finale pour la course en ligne. Favori sur ce parcours d'Imola, Julian Alaphilippe sera entouré de Julien Bernard, Kenny Elissonde, Valentin Madouas, Guillaume Martin, Rudy Molard, Quentin Pacher et Nans Peters.

« Je suis très motivé »