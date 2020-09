Cyclisme

Cyclisme : Nouveau coup dur pour Thibaut Pinot après le Tour de France !

Publié le 18 septembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Après avoir abandonné tout espoir sur ce Tour de France, Thibaut Pinot ne sera pas champion du monde. Présent dans la présélection française, le leader de Groupama-FDJ a fait le choix de renoncer aux Mondiaux.

A Imola, le circuit automobile sacrera le nouveau champion du monde de cyclisme ce 27 décembre. Mais les apparences peuvent être trompeuses puisque le parcours est taillé pour les grimpeurs et les puncheurs. Alors que Thomas Voeckler, sélectionneur de l'équipe de France, a annoncé sa présélection ce mercredi, la liste s'est déjà réduite. Avec Julian Alaphilippe, Warren Barguil ou encore Guillaume Martin, la France semble avoir une équipe armée pour disputer le titre.

Les Mondiaux, ce sera sans Pinot !