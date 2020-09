Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet revient sur sa blessure au Tour de France

Publié le 17 septembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Une semaine après sa chute lors de la 13e étape du Tour de France, Romain Bardet est revenu sur sa blessure et sa volonté de revenir d’ici la fin de saison.

Quatrième au classement général à l’aube de la 13e étape du Tour de France vendredi dernier, Romain Bardet a été contraint d’abandonner à la suite d’une lourde chute survenue à 80km de l’arrivée. Sur ces terres natales d’Auvergne, le cycliste français avait alors fait preuve d’un énorme courage en terminant l’étape malgré une commotion cérébrale. Une semaine après sa chute, le coureur d’AG2R La Mondiale est revenu sur sa blessure, sa convalescence, mais également son objectif, de remonter sur un vélo d’ici la fin de saison.

« J’espère que ma saison n’est pas terminée »