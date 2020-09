Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Romain Bardet donne de ses nouvelles après son abandon

Publié le 16 septembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Souffrant d’une commotion cérébrale, Romain Bardet a été contraint de quitter la route du Tour de France lors de la 13ème étape. Cinq jours après sa chute, le Français a donné des nouvelles rassurantes.

Romain Bardet n’avait pas fait du classement général une priorité lors de ce Tour de France. Et pourtant, le coureur d’AG2R La Mondiale avait réussi à tenir tête aux meilleurs et espérait réaliser un gros coup lors de la 13 ème étape qui traversait son département de naissance l’Auvergne-Rhône-Alpes. Mais le rêve a tourné au cauchemar pour Romain Bardet, victime d’une chute le 11 septembre dernier. Souffrant d’une commotion cérébrale, le Français avait réussi a terminé l’étape au courage, mais n’a pu se présenter au départ de la 14ème étape. Ce mercredi, Romain Bardet est revenu sur son abandon et a donné de ses nouvelles.

« Mon château de cartes s'est effondré ce jour-là »