Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Les terribles confidences de Bernal sur son état de santé !

Publié le 15 septembre 2020 à 22h35 par T.M.

Rien ne va plus pour Egan Bernal. Dernier vainqueur du Tour de France, le Colombien a de nouveau été lâché ce mardi, et ce à cause de grosses douleurs physiques.

Actuellement, la bataille pour le maillot jaune se résume à un duel entre les Slovènes, Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Un débat dans lequel n’entre même pas Egan Bernal, vainqueur du dernier Tour de France. Pourtant, cette année, INEOS avait choisi de tout miser sur le Colombien, écartant à cette occasion Chris Froome et Geraint Thomas. Toutefois, sur le vélo, Bernal est très loin de son meilleur niveau. Victime d’une terrible défaillance dimanche, le Colombien a de nouveau totalement craqué ce mardi, finissant même l’étape avec le gruppetto. A l’arrivée, il a d’ailleurs fait de terribles confidences sur son état physique.

« Je suis cassé de partout »