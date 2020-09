Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Pogacar est prêt à en découdre avec Roglic !

Publié le 15 septembre 2020 à 19h35 par T.M.

Ce mercredi, le vainqueur du Tour de France pourrait bien être désigné au sommet du Col de la Loze. Une montée qui s’annonce terrible et Tadej Pogcar est prêt à relever le défi.

Plus que quelques jours avant l’arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées. Et pour le moment, Primoz Roglic, maillot jaune, a toujours 40 secondes d’avance sur son compatriote, Tadej Pogacar. Toutefois, rien n’est encore faire entre les deux Slovènes et ce duel pourrait bien prendre un autre tournant ce mercredi. En effet, le peloton a rendez-vous avec une étape qui s’annonce terrible avec les montées, hors catégorie, successives du Col de la Madeleine et surtout du Col de la Loze, où sera jugé l’arrivée. Cette dernière ascension, longue de 21 kilomètres, s’annonce terrible avec notamment des passages à plus de 20% dans les derniers kilomètres. Un terrain de jeu parfait pour permettre à Pogacar de surprendre Roglic, sachant tout de même que le défi sera relevé.

« Le final est très violent, ce sera très dur pour tout le monde »