Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Primoz Roglic se confie sur son duel avec Pogacar !

Publié le 14 septembre 2020 à 10h35 par T.M.

Au sommet du Grand Colombier, Tadej Pogacar a finalement été plus fort que le maillot jaune, Primoz Roglic. Ce dernier s’est d’ailleurs confié sur son duel avec son compatriote slovène.

Ce Tour de France va donc désormais se résumer à un duel entre Slovènes. Ce dimanche, l’ascension du Grand Colombier était très attendue et de gros enseignements sont à tirer. Si jusque-là les favoris étaient très proches, cela va désormais se jouer avant tout entre les deux Slovènes, Primoz Roglic, actuel maillot jaune, et Tadej Pogacar, 2ème à 40 secondes, les deux plus forts du peloton. En effet, derrière, Rigoberto Uran, 3ème, est à 1 minute 34 tandis qu’Egan Bernal, tenant du titre, s’est totalement écroulé ce dimanche. Qui de Roglic ou Pogacar remportera donc ce Tour de France ? De nouveau devancé par son compatriote ce dimanche au Grand Colombien, le leader de la Jumbo-Visma reste sur ses gardes.

« Tadej a été plus fort que moi »