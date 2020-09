Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Egan Bernal renonce au maillot jaune !

Publié le 13 septembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Grand perdant de la 15e étape du Tour de France, Egan Bernal a dit adieu à ses chances de maillot jaune. Le Colombien de l’équipe Ineos Grenadiers est revenu sur sa défaillance du jour.

L’étape de ce dimanche était attendue comme un tournant dans ce Tour de France, elle a tenu toutes ses promesses ! Tadej Pogacar a signé sa deuxième victoire en dominant son compatriote Primoz Roglic au Grand Colombier. Et si le bras de fer se poursuit entre les deux Slovènes, le grand perdant du jour s’appelle Egan Bernal. Le vainqueur sortant du Tour de France a été décroché par le train de la Jumbo-Visma dès les premiers kilomètres de l’ascension finale, et pointe à l’arrivée à 7 minutes 20 du vainqueur de l’étape. Une grosse désillusion pour l’équipe Ineos Grenadiers qui avait misé sur un changement drastique, ne sélectionnant pas Geraint Thomas et Christopher Froome sur la Grande Boucle.

« La vérité c'est que j'ai perdu ce Tour de France »